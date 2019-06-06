Зерновому терминалу на 450 тыс. т подобрали участок в Воронежской области

Правительство Воронежской области оказало содействие в подборе земельного участка проекту ООО «Ю-Глобал Ру» (Ленинградская область) по созданию в Поворинском районе зернового терминала мощностью до 450 тыс. т. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе правительства. «Сейчас осуществляется организационная и методическая поддержка компании-инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестпроекта. Размещение зернового терминала вблизи города Поворино обусловлено развитой транспортной и инженерной инфраструктурой, в частности, наличием крупного железнодорожного узла на станции “Поворино”, и полностью соответствует логистической концепции компании»,— уточнили в ведомстве.

О проекте стало известно в конце прошлого года после встречи владельца компании Михаила Михайлова с областными чиновниками. Объем инвестиций предположительно составит 5 млрд руб. собственных средств компании-инвестора. Срок строительства — 2,5 года. Планируется на одной платформе создать элеватор, комбикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму, комплекс глубокой переработки пшеницы. Цель проекта — обеспечение приемки, оперативного хранения и экспортной отгрузки зерновых и зернобобовых культур.

Мария Старикова