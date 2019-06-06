Haier вложит $300 млн в строительство завода стиральных машин

Китайский производитель бытовой техники Haier вложит $300 млн в строительство своего завода стиральных машин в Набережных Челнах, сообщил президент корпорации Чжоу Юньцзе, пишет «Бизнес Online». Меморандум о создании производства накануне подписали правительство Татарстана, Haier и Минпромторг России.

Проект планируется реализовать до 2022 года. Тестовое производство стиральных машин планируется начать в июле этого года. Количество новых рабочих мест пока не раскрывается, однако власти города говорили, что высококвалифицированные сотрудники закрывшегося в Челнах завода Ford Sollers составят часть коллектива.

Завод построят на улице, названной в честь китайской компании — улицы Корпорации Haier. Как писал “Ъ-Казань”, здесь на территории площадью 127 га инвестор планирует возвести индустриальным парк. Объем заявленных инвестиций в проект оценивается в $1 млрд.

Сейчас в ТОСЭР «Набережные Челны» работает завод холодильников Haier, где трудится 600 человек. Компания уже вложила $50 млн в свои производства в Татарстане.

“Ъ-Казань”