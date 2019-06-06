«Победа» удвоила количество рейсов из Казани в турецкую Анталью

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») увеличила количество рейсов из Казани в турецкий город Анталья до двух в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Казань.

По понедельникам из Казани самолет будет отправляться в Турцию в 7:40, в Анталье он приземлится в 11:30. Обратный рейс запланирован на 23:25 в воскресенье с прилетом в Казань на следующий день в 3:05 утра. Второй рейс из Казани запланирован на пятницу в 7:00 с прибытием в Анталью в 10:50. Второй обратный рейс в Татарстан будет отправляться по четвергам в 23:50, посадка в Казани — в пятницу в 3:30.

Также в начале июня возобновились рейсы из Казани в греческий город Салоники. По маршруту каждые десять дней отправляются самолеты Airbus A319 греческой авиакомпании Ellinair. Программа полетов запрошена до конца сентября.

Рейсы из Казани в Анталью в летнее время также выполняют авиакомпании Nordwind и AzurAir.

“Ъ-Казань”