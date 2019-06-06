Глава новосибирского минэкономразвития Ольга Молчанова уходит в отставку

Министр экономразвития Новосибирской области Ольга Молчанова покидает свою должность. По данным "Ъ", в настоящее время она находится в отпуске до 9 июня. Вместо нее обязанности министра сейчас исполняет Лев Решетников - заместитель министра экономразвития региона. Источники «Ъ» не исключают, что он будет утвержден в должности главы министерства.

Ольга Молчанова возглавила минэкономразвия в 2014 году. Тогда же она заняла пост заместителя председателя правительства Новосибирской области. До этого она более 10 лет проработала в мэрии Новосибирска в команде Владимира Городецкого. Она занимала должности главы департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска и пост вице-мэра, в 2011-2013 годах работала начальником городского департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики. В министерство она пришла с должности и.о. ректора Новосибирского госуниверситета экономики и управления.

Оксана Павлова