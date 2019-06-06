Районную чиновницу оштрафовали за отсутствие сведений о доходах

И.о. главы Алексашкинского муниципального образования Питерского района Саратовской области Светлана Савенко оштрафована за то, что не разместила на сайте районной администрации сведения о доходах местных чиновников и депутатов.

Нарушение выявила прокуратура Питерского района. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа региона, 21 мая 2019 года информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы не были, несмотря на то, что этого требовало антикоррупционное законодательство.

В отношении и.о. главы Алексашкинского муниципального образования Питерского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (не размещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом).

Сергей Петунин