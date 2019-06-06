Южная Корея инвестирует $100 млн в деревоперерабатывающий завод на Урале

Южнокорейское деревообрабатывающее предприятие Birch Holdings вложит в строительство завода по безотходной переработке древесины $100 млн. Соглашение по реализации проекта заключили корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и южнокорейским деревообрабатывающим предприятием Birch Holdings. Как рассказали в департаменте информполитики, соглашение предполагает строительство завода полного цикла на территории индустриального парка «Богословский». Предприятие будет производить березовую фанеру, древесно-стружечные плиты (ДСП) и пиломатериалы. Предполагается, что готовой объем выпускаемой продукции составит 240 тыс. куб. м.

По словам генерального директора КРСУ Максима Прачика, реализация проекта положительно скажется на региональных лесозаготовительных хозяйствах. «Лесопромышленный комплекс является одним из самых перспективных инвестиционных направлений Свердловской области, в особенности северных территорий Среднего Урала. Проект южнокорейской компании предусматривает использование всех типов древесного сырья и помимо экономического эффекта для территории благоприятно скажется на экологической обстановке»,— уверен он. Запуск предприятия запланирован на 2021 год.

Ирина Пичурина