Директор «Новинок» после заведенного уголовного дела извинился перед ВИЧ-позитивными людьми Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе Новинки разгорелся в Нижнем Новгороде.

Руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". По словам руководителя "Новинок" Алексея Шарикова, ситуация возникла из-за недопонимания, неполной информированности сотрудников турбазы и излишней эмоциональности участников конфликта.

В свою очередь руководитель фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева заявила журналистам, что они постарались урегулировать конфликт.

По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальи Кучеренко, отказ в отдыхе детям с ВИЧ — неприятный инцидент, который не носит системный характер.

В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).