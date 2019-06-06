10 июня, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню
социальные сети
Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Директор «Новинок» после заведенного уголовного дела извинился перед ВИЧ-позитивными людьми

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе Новинки разгорелся в Нижнем Новгороде.

от

Руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". По словам руководителя "Новинок" Алексея Шарикова, ситуация возникла из-за недопонимания, неполной информированности сотрудников турбазы и излишней эмоциональности участников конфликта.

В свою очередь руководитель фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева заявила журналистам, что они постарались урегулировать конфликт.

По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальи Кучеренко, отказ в отдыхе детям с ВИЧ — неприятный инцидент, который не носит системный характер.

В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Соглашения о сотрудничестве Глава региона Глеб Никитин в рамках Петербургского экономического форума подписал множество соглашений о сотрудничестве с крупнейшими частными компаниями и субъектами России.
Интерес у нижегородцев был большой Мин.фин снова рассказал об исполнении регионального бюджета
Стандарты качества Нижегородские дороги будут служить в два раза дольше.
Культурный обмен Нижегородцам предлагают сдать вторсырьё в обмен на книги.
Метод «кнута и пряника» Правительство Нижегородской области намерено работать с собственниками объектов культурного значения.
Фестиваль современного российского кино «Горький fest» пройдёт в Нижнем Новгороде Более, чем 30 площадок ждут нижегородцев.
Профиль пользователя