РЖД поможет Кузбассу увеличить отгрузку угля

РЖД согласилось помочь правительству Кузбасса и угольным предприятиям региона в увеличении перевозки и отгрузки производимой на территории области продукции. Для этого на Петербургском международном экономическом форуме администрация субъекта и РЖД подписали соглашение о взаимодействии на 2019–2035 годы. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

В соглашении утверждается, что ОАО РЖД намерено развивать железнодорожную инфраструктуру в стране, чтобы максимально удовлетворить потребности промышленности Кузбасса, объемы которой постоянно увеличиваются. Компания модернизирует пути в соответствии с долгосрочной программой развития РЖД, генеральной схемой развития сети железных дорог на период 2020–2025 годы и проектом по развитию Восточного полигона. Правительство Кузбасса пообещало повысить эффективность работы железнодорожного транспорта и привлечь инвестиции в его развитие.

Проблемы с перевозкой и отгрузкой угля в Кузбассе возникают периодически, например, в сентябре 2016 года из-за острой нехватки вагонов угольные предприятия не могли отгрузить свою продукцию, и запасы топлива на складах в области при норме 9 млн т составили 13,4 млн т. Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2018 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о подписании трехстороннего соглашения между ОАО «Российские железные дороги», основными грузоотправителями Кузбасса и обладминистрацией об инвестировании в Кемеровскую область около 2,5 млрд руб. В 2019 году РЖД, по данным службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД, вложат в инфраструктуру кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги 8,5 млрд руб. По планам, к 2020 году Кузбасс отгрузит 323,9 млн т грузов, из которых 299 млн т составит каменный уголь (в 2017-м — 226 млн т.— „Ъ“).

Нина Обелюнас