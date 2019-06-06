СКР завершил расследование дела о попытке мошенничества липецкого адвоката на 1 млн рублей

Управление СКР по Липецкой области передало в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении местного адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Речь идет о члене адвокатской палаты региона Алексее Сушкове, который был задержан с поличным 30 августа 2018 года. Как полагают в СКР, он сообщил фигуранту уголовного дела о растрате, что готов оказать содействие в назначении ему условного наказания за 1 млн руб. Однако реально повлиять на судебное решение адвокат не мог. При передаче половины от требуемой суммы Алексей Сушков был задержан сотрудниками УФСБ. Вину он признал, однако от дачи показаний отказался.

По данным портала Legal.Report, потерпевшим по данному уголовному делу является бывший сотрудник Новолипецкого металлургического комбината, которого судили за организацию хищения партии металла. 20 августа ему вынесли обвинительный приговор и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

О резонансном деле воронежского адвоката Марии Григорашенко читайте в материале "Ъ-Черноземье" «Правозащитники осудили приговор».

Андрей Прах