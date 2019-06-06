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На реконструкцию Ростовского оросительного канала потратят 478 млн рублей

Ростовская область получила 478 млн руб. из федерального бюджета на реконструкцию Ростовского оросительного канала, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Техническое перевооружение позволит сохранить систему орошения 82,5 тыс. га сельхозугодий.

Первая очередь проекта подразумевает вырубку камыша и деревьев по берегам, строительство дополнительного канала длиной 10 км и двух автомостов. Кроме того, подрядчик реконструирует ливнеспуски и водовыпуск, восстановит дюкер через реку Сал и расчистит отводящие каналы от ливнепроводов.

На выполнение работ объявлен тендер, подрядчика выберут 21 июня. Работы первой очереди проекта должны завершиться в декабре 2020 года.

Дарья Голякова


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