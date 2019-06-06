Кировские дороги получили «неуд»

Общее состояние дорожной сети в Кирове находится на крайне низком уровне. Об этом заявили представители ОНФ по итогам проверки состояния кировских магистралей в рамках проекта «Карта убитых дорог». По итогам рейда город получил неудовлетворительную оценку.

Проехав вместе с представителями городской администрации и ГИБДД по кировским дорогам, общественные инспекторы отметили ямы, грязь, отсутствие разметки и должного обеспечения безопасности.

По данным ОНФ, на интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» жители Кирова добавили 417 участков, 199 из которых отремонтированы.

«Киров участвует в гонке за объемами и километрами, при этом забывая о системном подходе. В городе можно найти только отдельные участки ровных дорог – они находятся в центре и на магистральных улицах. Местные жители нанесли на карту ОНФ много улиц, но даже это далеко не все дороги, которым требуется ремонт», – считает эксперт проекта «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

В ОНФ также отметили, что проблемы с дорогами Кирова не ограничиваются только главными улицами. Разбиты многие тротуары, нет занижений и доступной среды для пешеходов, отсутствует разметка, в том числе на пешеходных переходах, что создает аварийную ситуацию.

Андрей Репин