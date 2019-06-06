В Удмуртии предложили ввести возвратный утилизационный сбор на стеклотару

Возвратный утилизационный сбор на стеклотару предложили вернуть в Удмуртии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов на пресс-конференции. Соответствующую инициативу направят на рассмотрение в Госдуму России.

«Это механизм так называемого возврата утилизационного сбора на стеклотару. Чтобы он применялся примерно так же, как он применялся во времена Советского Союза — дополнительный утилизационный сбор на стеклотару был, и возвратность этого сырья она происходила. Мы помним, как стекло собиралось, оно отправлялось снова на завод, снова перерабатывалось, часть там мылась, сортировалась и повторно применялась. Оплата за соответствующею бутылку будет вложена в налог и возвратность будет обеспечена. В течение ближайшего полугодия этот механизм будет рассматриваться профильным комитетом Госдумы»,— заявил министр.