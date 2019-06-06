На Дону экс-директора завода «Резметкон» будут судить за преднамеренное банкротство

Дело бывшего генерального директора батайского резервуарного завода «Резметкон» Александра Чемерисова о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и уклонении об уплате налогов (п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ) передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год обвиняемый заключил несколько договоров поставки продукции «Резметкона» без оплаты. Таким образом у компании появилась невозвратная дебиторская задолженность и ухудшилось финансовое состояние. В результате компания не смогла вернуть кредиторам более 300 млн руб. Кроме того, господин Чемерисов и его заместитель по экономике включали ложные сведения в налоговые декларации и таким образом уклонились от налога на прибыль на общую сумму 29 млн руб.

По данным сайта kartoteka.ru, ОАО «Резметкон» было учреждено в сентябре 1992 года с основным видом деятельности «производство металлических дверей и окон». Компания занималась производством резервуаров, баков, воздухосборников и цистерн. В 2016 году завод признали банкротом.

Дарья Голякова