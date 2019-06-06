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В Ростове сотрудники следственного комитета создадут казачье общество

Сотрудники СУ СК РФ по Ростовско области решили создать казачье общество из числа офицеров управления, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следователи решили перенять опыт волгоградских коллег — в мае на базе следственного управления СКР по Волгоградской области было создано казачье объединение, члены которого занимаются воспитанием молодежи, в том числе следственных кадров. В управлении по Ростовской области уже создана инициативная группа для взаимодействия с окружным казачьим обществом «Всевеликое войско Донское».

Кристина Федичкина


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