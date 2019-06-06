В Самарском районе Самары пустят троллейбусы

В Самарском районе Самары планируется обустроить контактную сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Этим документом городские власти разрешили компании ООО «ПроектПоволжья» подготовить проект планировки и межевания территории под указанные цели. Предполагается, что контактная сеть троллейбусов появится по ул. Комсомольской на участке от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и на ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Площадь участка, на котором проведут работы, составит 2,62 га.

Георгий Портнов