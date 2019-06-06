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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Единственным акционером ОЭЗ «Липецк» становится администрация области

На сессии Липецкой облдумы 6 июня депутаты одобрили принятие в государственную собственность региона акций АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк”». Их безвозмездно передало региону АО «Особые экономические зоны» (компания развивает отечественные ОЭЗ). По сообщению парламента, Липецкая область получает 68,5% уставного капитала ОЭЗ «Липецк» общей номинальной стоимостью более 8,8 млрд руб. До этого доля региона составляла 31,5%. По словам спикера облсовета Павла Путилина, «с передачей акций регион получает прямой контроль над ОЭЗ и, соответственно, все полномочия по ее управлению»: «Это работа с инвесторами, как действующими, так и потенциальными, создание инфраструктуры для новых предприятий».

О том, как в особой экономзоне поменялось руководство, в материале “Ъ-Черноземье” «У ОЭЗ “Липецк” отнимают голову».

Владимир Зоркий


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