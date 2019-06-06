В Тюмени за превышение полномочий осужден экс-замначальника ГУФСИН

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему первому замглаве регионального УФСИН Илье Прокопьеву за заключение незаконного госконтракта на поставку продовольственных товаров. Его признали виновным по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Также суд на такой же срок лишил его права занимать должности на государственной службе.

В ходе следствия выяснилось, что в марте 2017 года Илья Прокопьев дал указание врио начальника лечебного исправительного учреждения (ЛИУ) №19 заключить с региональным УФСИН два госконтракта на поставку более 850 тыс. яиц и 50 т куриного мяса, выращенных осужденными для нужд колоний. В пресс-службе региональной прокуратуры утончили, что контракт был незаконным. Кроме того, в ЛИУ не было необходимых условий для разведения птиц.

«Для видимости исполнения контрактов по указанию Прокопьева ЛИУ заключило контракт с одной из предпринимательниц на поставку цыплят, кур-несушек и комбикорма. Мясо и яйца она закупала на птицефабриках»,— рассказали в ведомстве. Там добавили, что так как у ЛИУ не было возможности выполнить контракт в полном объеме, УФСИН недополучила около 22 т мяса на сумму более 2 млн руб. Также выяснилось, что занимая должность начальника ЛИУ №19, Илья Прокопьев несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта водопровода, своей дачи и облагораживания ее территории. Вину подсудимый признал. Его сообщница находится под следствием. Ей предъявлено обвинение по ч.5 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в прокуратуре.

Ирина Пичурина