Uber запускает вертолетный сервис в Нью-Йорке

Компания Uber объявила о запуске с 9 июля сервиса вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter, сообщает The New York Times. Как сообщил газете глава подразделения Uber Elevate, занимающегося воздушными перевозками, Эрик Эллисон, первое время вертолетный сервис будет доступен только для клиентов, имеющих в программе лояльности статус Platinum и Diamond. Но постепенно компания намерена расширить этот сервис на большее число клиентов и на большее число городов.

Вертолеты, которые можно вызвать через приложение Uber, будут курсировать между Нижним Манхэттеном и Международным аэропортом имени Кеннеди пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути составит 8 минут. Сейчас этот путь на автомобиле занимает около часа, а в час пик зачастую растягивается на два часа. На метро и электропоезде в аэропорт можно добраться за 50–75 минут. Вертолеты Uber Copter вмещают пять пассажиров. Поездка для одного пассажира обойдется в $200–225 в зависимости от спроса.

Алена Миклашевская