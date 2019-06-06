Директора КПК в Славянске-на-Кубани будут судить за особо крупное мошенничество

В суд Славянска-на-Кубани направлено уголовное дело в отношении директора кредитно-потребительского кооператива. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, обвиняемый, по версии следствия, привлекал деньги вкладчиков по высокие проценты. Получив от трех человек более 2 млн руб. директор КПК перестал выходить с ними на связь.

На время следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых