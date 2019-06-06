Участок «Коксовый» приобрел новую технику на 3 млрд рублей

ООО «Участок «Коксовый» (входит в Промышленно-металлургический холдинг) заключил с ЦТП «БелАЗ-24» договор на поставку 31 единиц техники «БелАЗ» грузоподъемностью 90 т. Сумма контракта 3 млрд руб. «Техника приобретена на условиях рассрочки. Самосвалы закуплены в рамках реализации инвестиционной программы ПМХ по обновлению парка карьерной техники»,— сообщает компания. По ее оценкам, новые машины позволят отказаться от услуг подрядных организаций до конца 2019 года.

Участок «Коксовый» расположен в Кемеровской области. Мощность предприятия по добыче коксующегося угля составляет около 1 млн т в год. Выручка в 2017 году — 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Промышленно-металлургический холдинг — российская вертикально-интегрированная металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса. Производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях РФ.

Оксана Павлова