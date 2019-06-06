В Азове экс-начальника бюро экспертизы подозревают в выдаче справок за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области № 24 по подозрению в четырех эпизодах получения взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемая неоднократно получала взятки за выдачу фиктивных справок об инвалидности. По делу ведется следствие.

Ранее за аналогичное преступление осудили бывшего руководителя ростовского бюро медико-социальной экспертизы №30 Бориса Котова. Его обвиняли в 100 эпизодах получения взяток и служебных подлогах. С 2010 по 2017 год обвиняемый за взятки в общей сумме 1,5 млн руб. без проведения медико-социальной экспертизы выдавал подложные справки об инвалидности. На основании этих документов их обладатели получали пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты, не имея на это законных оснований. В октябре прошлого года ему назначили 6,5 лет колонии общего режима.

Дарья Голякова