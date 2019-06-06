«Зенит» может приобрести футболиста «Спартака»

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков, выступающий за второй состав московского клуба, в ближайшее трансферное окно может пополнить состав ФК «Зенит». При этом интерес к 19-летнему футболисту и его партнеру Никите Сударикову клуб из Петербурга проявлял еще зимой, однако тогда трансфер осуществить не удалось, сообщает Championat.com.

В прошлом сезоне в составе «Спартака» Данила Прошляков провел в молодежном первенстве 22 матча, забив в них 19 голов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в летнее межсезонье петербургский футбольный клуб «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной». Как утверждают каталонские СМИ, в данный момент переговоры между представителями двух клубов находятся в «продвинутой стадии».