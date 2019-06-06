Арбитражный суд отказался признавать «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина банкротом

Арбитражный суд Челябинской области отказал иностранной компании Ligorio Limited в признании банкротом ООО «Стройсвязбурал 1» (принадлежит челябинскому бизнесмену Артуру Никитину). Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании компании банкротом направило ООО «Гарант» в декабре 2018 года. Сумма исковых требований составила чуть более 1 млн руб. В апреле этого года суд удовлетворил ходатайство о замене заявителя. Им стала иностранная компания «Ligorio Limited», владеющая ЗАО «Стремберг», с которой в свою очередь «Стройсвязьурал 1» были партнерами по проекту «Питерлэнд» (Санкт-Петербург, многофункциональный ТРК с аквапарком) и уже много лет пытаются его поделить.

Суд признал заявление о банкротстве необоснованным и отказал Ligorio Limited во введении в отношении должника процедуры наблюдения. В рамках этого дела заявление также подавал комитет по имуществу и земельным отношениям Челябинска из-за долга в размере 29,1 млн руб. Однако в середине апреля суд вернул его КУИЗО.

Напомним, 10 апреля следственное управление СК России по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО «Стройсвязьурал 1» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, речь идет о сокрытии более 182 млн руб.