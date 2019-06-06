Дума Екатеринбурга раскритиковала корректировку бюджета из-за создания медиахолдинга

Комиссия екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике одобрила корректировки муниципального бюджета на 2019 год. Согласно документу, доходную часть бюджета планируется увеличить с 40,9 млрд руб. до 46,1 млрд руб. — на 5,2 млрд руб. Расходы города увеличатся на 6,5 млрд руб. и составят 49,7 млрд руб. (изначально закладывалось 43,1 млрд руб.).

По словам главы департамента финансов Анны Турунцевой, в бюджет заложено 115 млн руб. на проектирование второй ветки метро, а также около 37 млн руб. на создание городского медиахолдинга МАУ «Город». Ранее во время обсуждения вопроса на комиссии по местному самоуправлению заместитель мэра по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Куземка оценила создание медиахолдинга в 43 млн руб.

Доклад вызвал бурное обсуждение у народных избранников. Депутат Александр Колесников считает, что население не будет читать продукцию медиахолдинга, а «газеты будут уходить в макулатуру». Роман Ступников предложил потратить рассчитанные на медиахолдинг средства на реконструкцию Краснознаменной группы. «Александр Высокинский нам обещал возвратить ее. Это не храм – где поставят, там и будет нужна»,— заявил он. Спикер гордумы Игорь Володин пояснил, что причина недовольства депутатов в том, что «нет согласования с думой». «Неправильно, что думу не допускают к изменению и формированию бюджета. Если в следующий раз к депутатам не прислушаются, то принимать новый бюджет на 2020 год нельзя»,— добавил он. Для разрешения «недопонимания» члены комиссии предложили госпоже Куземке обсудить детали проекта создания медиахолдинга с профильными комиссиями до заседания городской думы 11 июня.

Анастасия Реутова