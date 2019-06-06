Агрокомплекс «Октябрьский» на Кубани уличили в нарушении ветзаконодательства

ООО «Агрокомплекс “Октябрьский”», занимающееся содержанием и разведением крупного рогатого скота на территории в Ейского района, оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства. К административной ответственности также привлечен руководитель общества.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, внеплановая проверка выявила, что на аграрном предприятии не оборудован въездной дезинфекционный барьер, не проведено полное огораживание территории фермы по всему периметру, а обслуживающий персонал входит в производственную зону, минуя санпропускник, не принимает душ, не меняет одежду и обувь в санпропускнике на спецодежду фермы. Кроме того, на одной из ферм предприятия не оборудован дезинфекционный барьер для дезинфекции транспортных средств с подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых температурах и не осуществляется обработка транспорта с помощью дезинфекционных установок. За пределами одной из ферм также отсутствует навозохранилище.

По мнению санинспекторов, выявленные нарушения могут повлиять на безопасность людей и животных, а также способствовать возможному заносу в хозяйство особоопасных болезней, таких, например, как ящур, а также сибирской язвы, туберкулеза и бруцеллеза.

Василий Хитрых