КРУ инвестирует более 1 млрд рублей в модернизацию железнодорожного транспорта

АО «УГ «Кузбассразрезуголь» инвестирует в программу обновления и модернизации собственного железнодорожного транспорта больше 1 млрд руб. за два года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Программа, рассчитанная на 2018-2019 годы, предусматривает обновление локомотивного парка, модернизацию действующей техники, развитие железнодорожной инфраструктуры. В июне 2019 года в филиал «Краснобродский угольный разрез» поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А, заменившие устаревшие выводные тяговые агрегаты ОПЭ-1. Новая техника имеет усиленную раму и оснащена микропроцессорной системой управления. В этом году компания модернизировала два тепловоза ТЭМ2-УГМК и планирует завершить строительство дополнительного погрузочного тупика на станции Талдинская (Талдинский угольный разрез), обводного соединительного пути между станциями Технологическая и Семенушкино на «Бачатском угольном разрезе» и выполнить реконструкцию железнодорожных станций на Кедровском и Краснобродском угольных разрезах.

АО «УК «Кузбассразрезуголь», специализирующееся на добыче каменного угля, входит в «Уральскую горно-металлургическую компанию» (УГМК). В 2006 году предприятие перешло под управление ООО «УГМК-холдинг». В прошлом году, по данным компании, производственные инвестиции составили 15,3 млрд руб., в 2019 году планируются на уровне 19,3 млрд руб.

Нина Обелюнас