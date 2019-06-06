Два магазина в Екатеринбурге поспорили из-за названия «Аромаркет»

Мировым соглашением закончился иск ООО «Аромаркет» (парфюмерный магазин в Екатеринбурге), которое требовало признать незаконным использование коммерческого обозначения «Аромаркет» (Aromarket) индивидуальным предпринимателем Инной Ульяновой и ООО «Аро-маркет.ру».

Истец и ответчик развивали парфюмерные магазины «Аромаркет» и «Парфюмбург». Заявитель указал, что начал использовать фирменное наименование раньше ответчика. По его мнению, использование последним названия «Аромаркет» нарушает его права, «поскольку создает для потребителей неопределенность в выборе продавца необходимых им товаров». Во время процесса ответчик изменил фирменное наименование на ООО «Парфюмбург».

Свердловский арбитражный суд и Семнадцатый апелляционный суд иск отклонили, указав, что истец не представил достаточных доказательств наличия у него исключительных прав на спорное наименование. Однако суд по интеллектуальным правам (кассация) вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик обязался не использовать коммерческое обозначение истца, а также передать права администрирования на принадлежащее ему доменное имя.

По словам партнера международного центра защиты прав GlobalLaw Антона Мамаева, заключение мирового соглашения свидетельствует о фактическом признании ответчиком слабости своей правовой позиции и осознании им реальных перспектив при новом рассмотрении дела. Кроме того, мирового соглашения позволило ответчику избежать предъявления истцом дальнейших претензий, например, исков о взыскании убытков. «Этот спор является знаковым, потому что исключительное право на коммерческое обозначение “Аромаркет” не было зарегистрировано в качестве товарного знака ни одной из сторон, что привело к возникновению определенных сложностей в доказывания своей правоты. Регистрация товарного знака позволила бы избежать подобных проблем при сравнительно невысокой стоимости таких услуг»,— пояснил адвокат.

Алексей Охлопков