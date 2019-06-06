Удмуртия стала партнером фонда «Сколково»

Глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно соглашению, в 2019 году в Ижевске планируют создать технопарк в сфере высоких технологий на базе неиспользуемого корпуса завода «Буммаш». Департамент развития «Сколково» будет тиражировать модель своей экосистемы в Удмуртии, в первую очередь, в рамках работы нового технопарка. По результатам совместной работы будет рассматриваться аккредитация технопарка в качестве регоператора фонда.