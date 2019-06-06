В Новосибирской области будет построен контейнерный терминал за 5 млрд рублей

В Новосибирской области будет построен узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Новосибирск» (ТЛЦ). Соглашение о реализации проекта было сегодня подписано в рамках ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге между РЖД, властями Новосибирской области, Агентством инвестиционного развития региона и ООО «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ).

Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. По словам гендиректора НТТ Игоря Низовских, планируемый объем инвестиций в проект - 5 млрд руб. Мощность ТЛЦ «Новосибирск» - 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, проект позволит развить логистический потенциал региона и дополнительно зафиксировать его статус как крупнейшего транспортного хаба за Уралом.

Оксана Павлова