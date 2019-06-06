Вторичное жилье в Перми, в отличие от новостроек, практически не дорожает

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали рынок вторичной недвижимости в 115 городах России за пять лет, и выяснили, что в 60 из них цены стали выше, а в 55 — снизились. Лидером по темпам роста стали Сочи, где цены на «вторичку» выросли на 41% — до 120 тыс. руб. за 1 кв. м. Наиболее заметное падение цен на жилье — в Кирове (на 22%, до 40 тыс. руб. за 1 кв. м). Пермь находится в середине рейтинга — на 55-м месте. За пять лет цены на вторичное жилье здесь выросли всего на 1,9% — с 55,2 тыс. руб. за 1 кв. м до 56,2 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть на 1 тыс. руб.

Отметим, что в 2018 году Пермь стала лидером в РФ по росту цен на жилье в новостройках — цена здесь за год выросла на 13% и приблизилась к 60 тыс. руб. за 1 кв. м.