ВТБ профинансирует жилищные проекты компании КВС

Между банком ВТБ и ГК КВС подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко.

В рамках соглашения будет осуществляться финансирование как реализуемых проектов строительной компании, так и перспективных.

Отметим, что в настоящий момент при финансовой поддержке ВТБ группа компаний КВС возводит несколько крупных жилых комплексов на территории Петербурга и Ленинградской области, таких как «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Континенты».