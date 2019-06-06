Маленькими шагами

Райффайзенбанк отмечает рост объема выданных кредитов малому и микробизнесу в Челябинске. В первом квартале предприниматели взяли 77,5 млн руб. кредитов, что на 26,4% превысило показатель первого квартала 2018 года. В банке отмечают, что в период экономического спада кредитование этого сегмента бизнеса дольше восстанавливается, но при этом значительно повышается качество расчетно-кассового обслуживания.

По итогам первого квартала общий кредитный портфель Райффайзенбанка в Челябинской области вырос на 23,8% до 11,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе портфель кредитов корпоративному бизнесу вырос на 31,5% до 6,8 млрд руб., рознице — 9,1% до 4,3 млрд руб. Хорошую динамику показал портфель кредитов малому и микробизнесу, увеличившись за год почти вдвое, до 461,8 млн руб. В первом квартале объем выданных кредитов малому и микробизнесу достиг 77,5 млн руб. — это на 26,4% больше, чем годом ранее. Рост средств на счетах и депозитах этих клиентов составил 7,1% до 442,3 млн руб.

По словам директора сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елены Блиновой, лидирующие позиции в портфеле малого и микробизнеса занимают Москва и Санкт-Петербург.

«Но есть в лидерах и другие города-миллионники, например, Челябинск. Это неудивительно, ведь в них сконцентрирована существенная часть местного регионального бизнеса», — подчеркивает она. Отраслевая структура портфеля клиентов-предпринимателей Райффайзенбанка соотносится со структурой местной экономики. На Урале много клиентов, связанных с металлургической и нефтедобывающей отраслями.

Доля ВВП российского малого и микробизнеса в течение последних пяти лет находится на уровне 20%, без существенных взлетов и падений. В Челябинской области на 10 мая зарегистрировано 148,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них микропредприятий — 142 тыс. За год, судя по данным Федеральной налоговой службы, их количество почти не изменилось. Среди всех предприятий МСП 54% составляют индивидуальные предприниматели, годом ранее их доля была 52%.

Кредитование малого бизнеса дольше восстанавливается после периодов экономического спада в силу того, что быстрее реагирует на снижение спроса при более низкой обеспеченности капиталом, чем у компаний среднего и крупного бизнеса.

«Пять лет назад подходы большинства банков были основаны на предоставлении минимального пакета услуг с упором на кредитование. Затем появились интересные продукты по расчетно-кассовому обслуживанию – потребность в них формировали предприниматели на старте своего бизнеса, не рискуя брать кредит и начиная с собственных накоплений. Они предъявляли банкам повышенные требования по управлению средствами и расчетами своего предприятия», — объясняет Елена.

Таким образом, сегодня и РКО, и кредитование выходят на новый уровень своего сервисного развития: проведение операций постоянно упрощается, а возможности дистанционного обслуживания растут.

По мнению госпожи Блиновой, в этом году, более росту кредитного портфеля могут способствовать глобальные меры поддержки, в которых принимает участие и Райффайзенбанк. В феврале этого года стартовала программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. «Предприниматели смогут получить льготные кредиты в 70 уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Программа, позволяет заемщикам получить кредитные средства по ставке, лишь незначительно превышающей ключевую. Наиболее востребованной программа может быть у промышленных предприятий, инвестирующих в производство, и у компаний в сфере здравоохранения», — предполагает Елена Блинова.