В УФАС Башкирии развернулся спор за право охраны уфимской психбольницы

Башкирское управление ФАС РФ приостановило конкурс на право охраны Республиканской клинической психиатрической больницы в Уфе, который был назначен на 14 июня. Больница планирует заключить контракт стоимостью 45,79 млн руб. на охрану 12 своих объектов на улицах Прудной, 50 лет СССР, Руставели, Архитектурной, Янаби, Королева и других. Срок действия контракта — с ноября текущего до 31 октября 2021 года.

С жалобой в УФАС обратилась частная охранная организация «Цитадель» (принадлежит предпринимателю, владельцу охранной организации «Высота» Денису Драцкому). Заявитель указывает на то, что заказчик сформировал тендерную документацию с нарушением закона о контрактной системе и ограничил конкуренцию. Незаконным, по мнению заявителя, является требование к опыту исполнения претендентом контрактов стоимостью не менее 30% от выставленного на тендер. Контракты стоимостью не менее 13,74 млн руб., отмечается в жалобе, для охранного бизнеса являются «огромной суммой». «Цитадель» также указывает на субъективные критерии оценки качества, заложенные в тендерной документации. Заказчик прописал, что будет оценивать предложения претендентов, исходя из их «степени значимости и целесообразности», но «шкала значимости и целесообразности в документации отсутствует», отмечает заявитель.

Рассмотрение жалобы в УФАС началось 29 мая, выводы ведомства не опубликованы.

За квалификацию участников психбольница начисляет 40 баллов, остальные 60 — за цену контракта.

Предыдущий контракт на охрану помещений психбольницы получала охранная компания «Страж». Его стоимость составляла 40,9 млн руб.

Майя Иванова