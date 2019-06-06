Маршрут лайнера «Князь Владимир» могут продлить до Сухума в 2020 году

Замдиректора государственной компании «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуниа сообщил, что в 2020 году порт Сухума будет готов принять круизный лайнер «Князь Владимир», который сегодня возит туристов от Сочи до Севастополя через порты Новороссийска и Ялты.

«С точки зрения инфраструктуры мы в ближайшее время будем готовы. Инженерно-изыскательские работы на эту тему проведены, в ближайшее время уже приступим к проведению дноукрепительных работ», - отметил господин Габуниа.

Загрузка «Князя Владимира» на сегодня составляет около 50%. С июня до конца октября ожидает стопроцентная загрузка лайнера. По словам гендиректора компании «Черноморские круизы» Виктора Глуховщенко, если линия будет востребована, то можно будет думать о расширении парка лайнеров и о других маршрутах, в том числе в другие страны и на Средиземное море. В этом году «Князь Владимир» планирует принять около 9 тыс. пассажиров.

Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной. С 11 июня 2017 года начиналось регулярное круизное сообщение лайнера по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. «Князь Владимир» выполняет семи- и восьмидневные круизы с возможностью совершения круговых путешествий из любого города на маршруте. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров.

Василий Хитрых