В Новосибирской области начнет работу экспертный офис компании «Ситроникс»

В Новосибирской области начнет работу экспертный офис российского концерна в сфере высоких технологий АО «Ситроникс». Соглашение о сотрудничестве в вопросах реализации цифровой составляющей нацпроектов в регионе подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент АО «Ситроникс» Алексей Марухин.

Соглашение, как уточнили «Ъ-Сибирь» в компании «Ситроникс», предполагает реализацию совместных инициатив в сфере цифровой медицины, цифрового образования, внедрения цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами, а также реализацию проекта «Умный регион». «Решения будут интегрированы с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных ГЧП, инвестсоглашений, а также за счет технологической кооперации с местными компаниями, специализирующихся на создании цифровых продуктов и сервисов»,— сообщили в компании, отметив, что первые совместные пилотные запуски в рамках реализации нацпроектов пройдут до конца года.

По данным компании, Новосибирская область станет одной из первых, где «Ситроникс» внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации нацпроектов.

Оксана Павлова