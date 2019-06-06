По центральной улице Краснодара с завтрашнего дня прекращают ходить троллейбусы

В Краснодаре с 7 июня радикально меняется схема движения общественного транспорта: вместо троллейбусов по улице Красной начинают ходить автобусы большой вместимости, сообщила мэрия города. Вопрос о целесообразности демонтажа контактной сети троллейбусов на улице Красной будет решен после того, как новая схема движения покажет свою эффективность, сообщил на недавнем брифинге глава города Евгений Первышов.

По информации МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ)», решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров. «Изменения, которые вводятся, позволят сохранить график, сделать комфортнее и быстрее поездки в центральной части города, где высокий пассажиропоток. Это будет сделано за счет корректировки маршрутов и замены техники на более новую, оснащенную кондиционерами», – говорится в сообщении МУП КТТУ.

Между тем сетевое общественное движение «Помоги городу» с конца мая ведет сбор подписей краснодарцев за сохранение прежней схемы движения. По мнению активистов, ликвидация движения троллейбуса на Красной приведет к деградации общественного транспорта. «Для Краснодара это удар по троллейбусной системе города — экологически чистому, вместительному и безопасному транспорту, который в неясной перспективе будет заменен на дорогие электробусы или дизельные автобусы, – пишет в своем обращении активист Виталий Солонченко. – В перспективе на нескольких ключевых маршрутах подвижной состав заменится автобусами класса ПАЗ. Так недолго повторить печальную судьбу Воронежа и Ростова-на-Дону», – говорится в обращении движения «Помоги городу».

Анна Перова, Краснодар