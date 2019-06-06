Спикер гордумы получит на юбилей почетный знак

Руководство Перми выступит с инициативой о награждении председателя Пермской городской думы Юрия Уткина почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь», сообщает телеграмм-канал «НеПолитов». Собеседник в мэрии подтвердил "Ъ-Прикамье", что такая инициатива готовится. По данным "Ъ-Прикамье", данная инициатива будет приурочена к 55-летию спикера, которое состоится в июле этого года.

Юрий Уткин работает в органах власти Прикамья и Перми с 2006 года. Сначала он курировал промышленность в правительства края в ранге вице-премьера, в 2011 году избрался в гордуму Перми, став сначала вице-спикером, а с 2016 года и руководителем представительного органа власти города.