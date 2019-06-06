В Новом Уренгое осудили шесть человек, продававших наркотики через интернет

Суд Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) вынес приговор шестерым торговцам наркотиками. Их признали виновными в зависимости от степени участия по ч.4,5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к срокам от восьми лет и трех месяцев до 11 лет шести месяцев колонии. Мужчины будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Единственная женщина, входящая в состав группы — в колонии общего режима.

С декабря 2017 по апрель 2018 года участники осужденные занимались распространением синтетических наркотиков с помощью «закладок». Наркотики продавали в Новом Уренгое и Надыме через «Telegram», деньги поступали на банковские карты, открытые на других лиц. По данным следствия, из мест «закладок» и временных жилищ оперативники изъяли около 5 кг наркотиков.

«От неустановленных следствием лиц, являющихся руководителями преступного сообщества, участникам группы поступали подробные указания по их действиям, обучению безопасным способам сбыта наркотиков, использованию мобильных устройств определенной марки (“Huawei”) для максимальной конспирации»,— рассказали в прокуратуре Ямала. Приговор в законную силу не вступил.

Ирина Пичурина