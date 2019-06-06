В Сочи инспектор сдал экзамен на права за ученицу

Бывшего старшего инспектора экзаменационного отдела ГИБДД УВД по городу Сочи Николая Шаркова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч.1 ст.285, ч.1 ст.292 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие и суд установили, что в апреле прошлого года к инспектору обратилась женщина с просьбой помочь сдать на права. Шарков согласился и сдал экзамен за женщину, удаленно подключившись к ее компьютеру. Полицейского оштрафовали на 60 тыс. руб.

Дарья Голякова