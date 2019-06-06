Изготовление медалей для Пермского марафона оценили в 2,1 млн рублей

Центр спортивной подготовки Пермского края объявил электронный аукцион на изготовление сувенирных медалей для проведения спортивного мероприятия «Пермский международный марафон 2019». Как указано в техническом задании, необходимо изготовить 9650 медалей. Медали должны быть произведены из сплава цинка, цвет — античная бронза, технология изготовления — литье. Материал ленты — синтетика. Продукцию требуется поставить в течение 45 дней с момента подписания договора. Максимальная цена контракта — 2,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 26 июня.

В прошлом году центр спортивной подготовки уже проводил подобный аукцион. Тогда было заказано 8 тыс. медалей на общую сумму 2,5 млн руб.

«Пермский международный марафон» — популярное спортивное мероприятие, инициатором проведения которого, как считается, выступил губернатор Максим Решетников. В марафоне 2018 года участвовало 8 тыс. человек. В этом году марафон проводится 7 и 8 сентября.