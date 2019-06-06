ООО «Альмир» не удалось отстоять в суде земельные участки

ООО «Альмир» не удалось доказать в кассационной инстанции право на земельные участки в поселке «Комбайн» Саратова. Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил признание договоров аренды с компанией ничтожными и законность возврата участков администрации города.

Как писал «Ъ-Средняя Волга», нарушения при предоставлении мэрией ООО «Альмир» права аренды участков под многоэтажное строительство были выявлены областной прокуратурой.

Приобретение права на землю в 2006 году было связано со зданиями, строениями, сооружениями, находящимися на ней. В дальнейшем право аренды неоднократно передавалось путем заключения договоров замены стороны в обязательстве.

«Прокуратурой установлено, что совокупность действий юридических лиц ООО “Алмит”, ООО “Джамп”, ООО “Альмир”, учредителем и руководителем которых являлось одно и то же лицо, была направлена именно на приобретение земельного участка ООО “Альмир” для многоэтажного жилищного строительства в обход законодательно установленной процедуры», — пояснили в надзорном ведомстве.

Общая площадь земельных участков, незаконно выбывших из владения муниципалитета, составляет 43173 кв. м, кадастровая стоимость более 154 млн руб.

В декабре прошлого года исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме в суде первой инстанции.

Сергей Петунин