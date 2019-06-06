В Татарстане отменили введенный из-за угрозы продовольственной безопасности режим ЧС

В Татарстане отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен со 2 мая из-за гибели озимых. Как говорится в распоряжении президента Татарстана, режим отменен «в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации».

Как писал “Ъ-Казань”, В Татарстане неблагоприятные погодные условия уничтожили 20% озимых культур на площади 120 тыс. га (всего — 550 тыс. га). Ущерб оценивается в 1,5 млрд руб. Взамен погибших культур в короткие сроки были посеяны яровые.

“Ъ-Казань”