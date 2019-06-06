Индустриальный парк ММК вошел в топ-30 наиболее привлекательных для инвесторов экономических зон

Индустриальный парк Магнитогорского металлургического комбината (ММК) занял 30-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон по версии медиахолдинга «Эксперт», сообщает пресс-служба предприятия. В 2018 году в список попала 101 площадка.

По итогам 2018 года индустриальный парк ММК сменил класс привлекательности с «ВВ» (привлекателен для инвесторов, но требует развития инфраструктуры) на класс «А» (эффективен и привлекателен для инвесторов. Эксперты оценивали проект по шести параметрам. Учитывались показатели развития Челябинской области, качество работы с резидентами, преференции, которые они получают, местоположение парка, также специалисты давали оценку менеджменту и набору услуг.

В 2018 году чистая прибыль индустриального парка ММК составила 5,5 млн рублей. Сейчас на площадке размещаются 26 резидентов. Они имеют право на обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.