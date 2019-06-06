Фестиваль «Чистая нота» перенесен с Кумысной поляны в парк Липки

Из-за эпидемии геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Саратове изменено место проведения фестиваля «Чистая нота».

В Instagram губернатора области Валерия Радаева указано, что в этом году «Чистая нота» пройдет 15 июня на Набережной Космонавтов и 16 июня — в парке Липки. Ранее организаторы планировали провести фестиваль в лесопарке Кумысная поляна.

Напомним, из-за ГЛПС отменены заезды в детские оздоровительные лагеря, расположенные на Кумысной поляне и в Татищевском районе Саратовской области. На 3 июня в медучреждениях области находились 333 человека с подтвержденным диагнозом геморрагическая лихорадка.

Сергей Петунин