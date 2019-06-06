Юсьвинский район может стать муниципальным округом

Еще один район Коми-округа поддержал реорганизацию в муниципальный округ. Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня соответствующее решение единогласно было принято депутатами земского собрания Юсьвинского муниципального района (13 из 13 депутатов). Инициатива отправлена на рассмотрение краевого законодательного собрания. В случае поддержки проекта со стороны регионального парламента поселения района объединятся в муниципальный округ с одним представительным органом и главой. Предполагается, что эти преобразования позволят сэкономить на административно-организационных мероприятиях. Краевые власти также готовы выделить объединенным территориям дополнительное финансирование из регионального бюджета в объеме сэкономленных при реорганизации средств. Кроме того, муниципальные округа смогут привлечь дополнительные средства на ремонт и строительство дорог.

Ранее решение о преобразовании в муниципальные округа приняли земские собрания Кудымкарского, Кочевского и Юрлинского районов Коми-округа.