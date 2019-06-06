Подросткам предложат на лето рабочие места в школах с зарплатой 5-6 тысяч рублей

В школах Казани этим летом создадут 1,1 тыс. рабочих мест, сообщается на сайте мэрии. Подросткам предложат работу по озеленению пришкольной территории, подготовке библиотечного фонда и воспитательной работе в школьных лагерях.

На зарплату школьникам выделено 10 млн руб. из городского бюджета. Подростки от 14 до 15 лет будут работать в день три часа — их зарплата после вычета НДФЛ составит 5,3 тыс. руб., старшеклассники 16-17 лет с занятостью пять часов в день заработают 6 тыс. руб.

Всего в пришкольных и загородных лагерях города смогут провести лето 30,3 тыс. детей.

“Ъ-Казань”