ДТП остановило движение трамваев в ЮМР и Славянский микрорайон Краснодара

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре из-за аварии двух трамваев маршруты временно перестали ходить в Юбилейный и Славянский микрорайоны. ДТП случилось на перекрестке улиц Калинина и Каляева.

В мэрии краевой столицы сообщают, что авария произошла в районе 9:22. Трамвай маршрута № 7 двигался со стороны Славянского микрорайона, а трамвай № 6 в направлении ЮМР. По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, вероятнее всего, инцидент случился из-за несоблюдения одним из вагоновожатых правил дорожного движения. «Сейчас выясняем обстоятельства случившегося. По предварительным данным, во время столкновения пострадал один из пассажиров. На место оперативно направлена бригада скорой помощи и наряд ДПС», — сообщил чиновник.

Предварительно причиной аварии могло стать несоблюдение водителем трамвая маршрута № 7 правил проезда перекрестка. Пассажира, во время столкновения ударившегося о поручень сиденья, направили в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «Сотрясение мозга». Движение вагонов в обоих направлениях полностью восстановлено в 10:30.

Василий Хитрых