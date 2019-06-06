Глава иркутского минлесхоза Сергей Шверда задержан за превышение полномочий

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шверда в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностях полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.

По сообщению регионального следкома, министра задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной санитарной рубке в государственном природном заказнике «Туколонь» на площади 120 га. Причиненный ущерб составил около 748 млн руб.

Помимо министра, следователи привлекли к уголовной ответственности временно замещающего должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавшего должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области), директора ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и инженера-лесопатолога отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области». Всем им предъявлены обвинения в превышении должностях полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, незаконной рубке лесных насаждений и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

В региональном СК сообщили, что в ближайшее время Сергею Шеверде также будет предъявлено обвинение. Следствие собирается ходатайствовать о его аресте.

Юлия Сасевич