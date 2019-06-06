Строительство ледовой арены на Стрелке могут начать в этом году

Как заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, заключение госэкспертизы на проектную документацию ледовой арены на Стрелке ожидается получить во втором квартале 2019 года. После этого определят механизм реализации проекта, и уже в этом году можно будет начать строительство.
Для реализации проекта рассматривают как концессионное соглашение, так и государственно-частное партнерство, пишет «РИА Новости» по словам господина Никитина. Завершить строительство планируют к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.
Напомним, документацию на госэкспертизу направили в конце апреля. Тогда стало известно, что внешний образ дворца создан на основе «Хумо Арены» в Ташкенте, внутренняя планировка – на основе «Айсберга» в Сочи. Ледовая арена должна вмешать 12 тыс. зрителей. Стоимость строительства оценивается в 6 млрд руб.
Нижегородцы неоднозначно отнеслись к идее размещения дворца на Стрелке: активисты предлагали возвести объект на Комсомольской площади. Однако позиция губернатора по этому вопросу была бескомпромиссной.
Подробнее о будущей ледовой арене – в материале “Ъ-Приволжье” «Либо на Стрелке, либо нигде».