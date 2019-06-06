В 2019 году в Краснодаре капитально отремонтируют 381 многоквартирный дом

В текущем году в кубанской столице планируется капитально отремонтировать 381 многоквартирный жилой дом. Как сообщают в мэрии, в 119 домах планируется заменить лифты, в 64х - отремонтировать фасады, в 134-х – отремонтировать крыши, в 39-ти – провести ремонт систем электроснабжения, в 101-м – отремонтировать системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в 4-х домах – отремонтировать фундамент.

В настоящие момент, по информации Фонда капитального ремонта МКД Краснодарского края, в программу включено 18 439 домов во всем регионе. Размер Фонда составляет 5,9 млрд руб. В краткосрочный план 2019 года включено 805 многоквартирных жилых домов в крае. На проведение работ по капремонту уже израсходовано 2,58 млрд руб. (в 2018 году – 1,186 млрд руб.). Отремонтировано в рамках программы 1987 МКД. Взнос за капремонт на сегодняшний день составляет 5,32 руб. с кв. м.

Василий Хитрых